Ayasofya Camii'nde Akşam Namazı! Başkan Erdoğan fethin sembolünde eda etti | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs için seçim çalışmalarını tamamladı. Başkan Erdoğan bugünkü programlarını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde eda ettiği akşam namazıyla bitirdi.
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