14 Mayıs akşamı CHP için manipülatörlüğe soyunmuştu: Fatih Altaylı Habertürk’ten ayrıldığını duyurdu!

Fatih Altaylı 14 Mayıs akşamı;

"Kılıçdaroğlu nun önde olduğu sandıklara itiraz dilekçesi verilince tekrar sayılıncaya kadar veriler girilemiyor. Bu yüzden şu anda yanıltıcı bir durum var."

"30 bin sandık sonuçlarına göre Bay Kemal önde"

"Benim söylediklerimi hem Ekrem İmamoğlu hem de Bekir Ağırdır ekranda teyit ediyor."

"Büyük bir ihtimalle Kılıçdaroğlu seçimi önde bitirecek. Net olmayan %50'yi aşıp aşamayacağı."

gibi tweetler atarak sosyal medyadan seçim sonuçlarıyla ilgili henüz algı operasyonuna kalkışmıştı.