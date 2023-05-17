Bunun adı hazımsızlık gazetecilik değil

Sözcü Gazetesi, Türk basın tarihine yine 'kara leke' olarak geçecek skandal bir manşete imza attı. 14 Mayıs seçimlerinden Cumhur İttifakı'nın parlamentoda büyük bir zafer kazanmasını hazmedemeyen Sözcü, başta depremzedeler olmak üzere tüm milletimizin acısıyla dalga geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçuk vaatlerine itibar etmeyerek hizmet ve eser siyasetinden yana oyunu kullanan milyonlarca vatandaşla dalga geçen Sözcü Gazetesi, asrın felaketini yaşayan depremzede vatandaşlarımızın güven ve istikrardan yana oy kullanmasını da hazmedemedi.16 Mayıs 2023 tarihli manşetini, "Demek ki millet TOGG'muş" başlığıyla veren Sözcü, alt başlığında ise "Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevdi" diyerek afetzedeleri açıktan hedef aldı. Depremin olduğu ilk günden itibaren var gücüyle bölgede olan devletin hizmetlerini gizlemeye çalışan Sözcü, milletin ferasetini ise görmezden geldi. En tabii demokratik hakkı olan oyunu kullanan vatandaşın gerçekçi olmayan vaatlerdense 21 yıldır eser ve hizmet siyasetini tercih etmesine manşetinden saldıran Sözcü'ye sosyal medya üzerinden tepki yağdı.SÖZCÜ Başyazarı Rahmi Turan'ın da, Cumhur İttifakı'nın başarısını sindirmekte güçlük çektiği görüldü. Turan köşesinde, "Ekonomiden hukuka, eğitimden sağlığa kadar akıl almaz sıkıntıların yaşandığı bir ortamda iktidarın aldığı sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. Halkın korkunç yoksulluğuna rağmen, Cumhur İttifakı'nın 320 milletvekiline ulaşarak Meclis'te çoğunluğu elde etmesi, akıl yoluyla izah edilecek bir durum değildir" yazdı.