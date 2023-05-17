Hayata dokunan kararlar lidere güveni tazeledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekliden memura, ev kadınından öğrenciye, esnaftan çiftçiye bütün vatandaşları kapsayan sosyal güvenlik politikaları, çalışma hayatındaki reform adımlarıyla seçmenin tercihi oldu. Kamuda devrim niteliği taşıyan milyonlarca memura 3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından yaş sınırını kaldırarak 2.5 milyon vatandaşa emeklilik kapısı açan EYT Yasası Meclis'ten geçti. AK Parti iktidarı döneminde 1 milyon taşeron işçi kadroya alındı, yılın başında 7.4 milyon asgari ücretliye tarihi zam yapıldı, 700 bin kamu işçisinin maaşı yüzde 45 arttı, 20 milyon vatandaşa elektrik, doğalgaz desteği sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti, en yakın rakiplerine fark atarak seçimlerden galip çıkarken, vatandaş bu seçimde de oyunu doğrudan yaşamına dokunan kararlardan yana kullandı. Vatandaşın geleceğine dokunan bazı tarihi adımlar şöyle:Uzun yıllardır Türkiye'nin gündeminde olan 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Atılan bu adımla 6 milyon memur ve memur emeklisinin hem maaşı hem ikramiyesi arttı. Kamuda ek göstergesi olmayan, 0-2200 ek göstergeli 2 milyon 800 bin çalışan ve emekli de tarihi düzenlemeden yararlandı. Tüm öğretmenlerin, alan sınırlaması olmadan 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları, polisler ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e çıktı.Uzun yıllardır tartışılan emeklilikte yaşa takılanlar sorunu çözüldü. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı işe başlayan, gerekli koşulları taşıyanlara yaş koşulu olmadan emeklilik hakkı tanındı. Mart ayında başlayan başvurular kapsamında bugün itibarıyla 1 milyonun üzerinde vatandaşa aylık bağlandı. Bu yılın sonuna kadar bu sayının 2.5 milyona, ilerleyen yıllarda koşulları tamamlayacaklarla birlikte 4.8 milyona ulaşması bekleniyor.Toplam 15.6 milyon emeklinin gelirini artıracak adımlar atıldı. En düşük emekli aylığı 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere 7 bin 500 liraya, geçen yıl 1100 lira olan bayram ikramiyeleri de 2 bin liraya çıkarıldı. Şimdi de 7500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam oranı söz konusu olacak. Yani daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.AK Parti iktidara geldiğinde 184 lira olan asgari ücret yılbaşında net 8 bin 506 lira oldu. Temmuz ayında da yapılacak ara zamla asgari ücret 500 doları geçecek. Asgari ücrete yüzde 30'luk bir ara zam yapılması durumunda net 11 bin 58 liraya, yüzde 40 artış durumunda da 11 bin 908 liraya çıkacak.Kamuda çalışan 700 bin işçiye yüzde 45 zam yapıldı. 2023-2024 yılları için geçerli olacak toplu iş sözleşmesi ile kamu işçilerinin taban ücretleri 15 bin liraya yükseltildi. Kamu işçilerinin ardından 12 bin lira olan en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılacağı açıklandı. Yılın başında da memur ve emeklilere yaklaşık yüzde 14-15 refah payı ile birlikte yapılan zam yüzde 30 oldu.Geçen yılın sonu itibarıyla toplam istihdam 32 milyona ulaştı. Gelecek beş yıllık dönemde 6 milyon gence iş sözü veren hükümet yeni proje ve teşviklerle iş imkânı sağladı.: Orta gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak için Yeni Evim kampanyası devreye alındı. Orta gelirliye konut desteği kapsamında uygun fiyatlı kredi desteği sağlanıyor. Sıfır ev almak isteyenler için de 15 yıl vade, 5 milyon liraya kadar kredi veriliyor.