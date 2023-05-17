‘Oylar çalındı’ yalanına CHP yandaşı gazetecileri bile inandıramadılar: Tek amacı sizi oyalamak...

Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerde hezimet yaşayan CHP'nin şaibe iddialarının altından beceriksizlik çıktı. Seçim akşamı kurdukları canlı veri sistemi çalışmayan CHP'nin sosyal medya trolleri üzerinden servis ettiği "oyların kasıtlı olarak başka partilere yazılarak çalındığı" iddiasının çürük olduğunu bizzat CHP'ye yakın gazeteciler itiraf etti.

Almanya merkezli DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ ve CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Nevşin Mengü iddialara konu tutanakların YSK sisteminde doğru olarak yazıldığını, CHP sistemine yanlış işlendiğini söyledi.

"OYLARIN "ÇALINDIĞI" İDDİALARI SONUNDA YARARDAN ÇOK ZARAR GETİREBİLİR"

Mengü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Oyların "çalındığı" iddiaları sonunda yarardan çok zarar getirebilir. Alican adım adım anlatmış. Sosyal medyada dolaşan bazı ekran görüntüleri YSK değil CHP'nin kendi sistemine ait, bu sisteme veriler yanlış girilmiş.





Sosyal medyada kimi vekilliklerin değiştiği yönünde yayılan haberler de doğru değil

MUHALEFETTEN TÜM TUŞLARA BASMA STRATEJİSİ



Mengü açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: Muhalefet tüm tuşlara basma stratejisi seçti anlaşılan. Kararlılıktan ziyade telaş gibi yansıyor"