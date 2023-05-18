AK Parti bir vekil kazandı

Isparta'da seçim sonucuna itiraz eden İyi Parti bir vekil kaybetti, AK Parti bir vekil daha çıkardı. Isparta'da İyi Parti'nin seçim sonuçlarına itiraz etmesi sonucu oylar yeniden sayıldı. Sayım sonrası AK Parti Isparta'dan bir vekil daha çıkararak Osman Zabun'u Meclis'e gönderdi. İki partinin de itirazı sonucu oylar yeniden sayıldı ve sayım sonucuna göre AK Parti'nin Isparta'daki oyu 96 bin 634, İyi Parti'nin ise 48 bin 271 olarak açıklandı. İl Seçim Kurulu son veriler ışığında Isparta'dan AK Parti'nin 2 milletvekili çıkardığını, İyi Parti'nin ise vekil çıkaramadığını belirtti. Buna göre AK Partili Osman Zabun, milletvekili seçilerek Meclis'e girdi. İyi Parti ise itirazından sonuç alamayarak bölgeden milletvekili çıkaramadı.