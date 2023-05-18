Ankara Kuşu Gelecek Partisi’nden çıktı.. Muharrem İnce’ye yönelik kaset kumpasında yer aldı

CHP GENÇLİK KOLLARI ÜYESİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde aralarında FETÖ firarisi Cevheri Güven ve Ethem Gürbaş'ın da olduğu 19 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarla tespit edilen 19 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Ozan Özgür Doğru tutuklanırken Veli Koçak için ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı.

ANKARA KUŞU NERDE YAKALANDI

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Twitter'da "Ankara Kuşu" olarak bilinen Oktay Yaşar'ın yakalanması için çalışma başlattı. Yaşar'ın yakalanmasına yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Firari Oktay Yaşar, günün sonunda Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Seymen'in hukuk ofisine girişinde yakalandı.