Son Dakika: Firari Ankara Kuşu yakalandı! Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurulmuştu! | Video
Son dakika haberi: Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye ait olduğu iddia edilen görüntüler, seçime günler kala sosyal medya üzerinden yayıldıktan sonra İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti. İnce’ye kurulan kaset kumpasıyla ilgili SABAH şok bilgilere ulaştı.
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