Aydın'ın CHP'li Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in eşi Tuba Gelincik Dinçer'in, "Mustafa Kemal Atatürk yanlış milleti kurtarmış" şeklindeki paylaşımı büyük tepki çekti. Sandıktan çıkan sonuca saygı göstermeyen Dinçer, gelen tepkiler üzerine paylaşımı sosyal medya hesabından sildi. Aydın'ın Çine ilçesi Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in eşi Tuba Gelincik Dinçer'den tepki çeken paylaşım geldi. Dinçer paylaşımda, "Bu seçimden anladığım; emeklilerimiz 15 bin TL'yi fazla bulmuş, depremzedelerimiz bağıra bağıra ölen yakınlarını unutmuş, çadırda yaşamayı sevmiş. Vatandaşımız kuru ekmeğe razıymış. Gençlerimiz geleceğini umursamıyormuş. Bu hayatı hak ediyorlarmış. Ne diyeyim Mustafa Kemal Atatürk, yanlış milleti kurtarmış" ifadelerini kullandı. Dinçer, gelen yoğun tepkiler üzerine paylaşımını sildi.