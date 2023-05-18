CHP’de koltuk savaşı başladı! Gürsel Tekin resti çekti! Şimdiden birbirlerine girdiler

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen tarihi seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranına ulaştı. Kılıçdaroğlu %44.88 oranında oy alırken ATA İttifakı adayı Sinan Oğan %5.17'de kaldı. Öte yandan FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.43 oranında oy aldı.
YENİLGİNİN FATURASI ADIGÜZEL'E KESİLDİ
Kılıçdaroğlu hezimeti Onursal Adıgüzel, Akan Abdula gibi isimlere fatura etmeye çalışarak yolları ayırsa da Genel Başkanlık savaşı açıktan yaşanır hale geldi.
GÜRSEL TEKİN KRİZİ PATLAK VERDİ
7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP 14 Mayıs seçimlerinde fiyasko yaşadı. Seçimlerin ardından hem koalisyondaki küçük partilerin hem de İYİ Parti cephesinin tavırları partideki krizi derinleştirirken, sosyal medyada Gürsel Tekin'in Kars'ta görevlendirilmesine rağmen "İstanbul'da çalışmaya devam edeceğim" mesajı partideki derin krizi gözler önüne serdi.
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"KARS'TA GÖREVLENDİRİLDİM, İSTANBUL'DA ÇALIŞACAĞIM"
Gürsel Tekin sosyal medya hesabından yaptığı çelişkili açıklamada, "Seçim çalışması yapmak üzere Kars ilimize görevlendirildim. 12 milyon seçmenin olduğu, sokak sokak bildiğim İstanbul'da çalışmaya devam edeceğim. Özellikle oy kaybettiğimiz veya yeterli oyu alamadığımız ilçelerimizde olacağım." ifadelerini kullandı.
Tekin, "Kars'a elbette gideceğim. Sayın Genel Başkanımızla da görüştük. Talimatı doğrultusunda Halkın Otobüsü İstanbul'u sokak sokak gezecek. Milletimiz kararı ikinci tura bıraktı. Kazanacağız." dedi.
O GECE CHP GENEL MERKEZİ'NDE NE OLDU?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başlayarak aşağıya doğru tüm ortaklarının, içeride ve dışarıda destekçisi olan örgüt ve lobilerin ağır bir yenilgi aldığı ilk tur seçimlerinin ardından o gece CHP Genel Merkezi'nde olanlar birçok kritik ana şahitlik etti. Mahmut Övür seçim sonuçlarının 2 buçuk milyon oy farkla alınmasının ardından CHP'de yaşananlara ilişkin önemli bir yazı kaleme aldı.
İşte Kılıçdaroğlu'nun partisinde örgütten sorumlu başkan yardımcılarının bile ortadan kaybolduğu geceye dair kritik dakikalar
O gece yani 14 Mayıs seçim gecesi sadece CHP seçmeni değil, İP'ten HDP'ye bütün muhalefet partileri deyim yerindeyse şoke oldular.
Çünkü oy verdikleri siyasetçiler onlara tarihlerinin en büyük hayal kırıklığını yaşattı. Aslında bu ne ilk ne de son olacak. Yeni veya eski siyasetçi olmaları, profesör veya gazeteci olmaları fark etmiyor, kendilerini "muhalefet" olarak niteleyen kim varsa, Türkiye gerçekliğinden koptukları için her seçimde "yenilgi" yaşamaktan kurtulamıyor.
"KOMEDİ İKİLİSİ GİBİYDİ"
Siyaset üretip umut yaratamadıkları gibi o geceyi bile yönetemediler. O gecenin görünen kısmını ekranlardan izledik. Katkı versinler diye Meral Akşener'in müthiş hamlesiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına iliştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, "komedi ikilisi" gibiydi.
İKİ BAŞKANIN DARBESİ
"Aramızda kalsın kazandık" parodisiyle geceyi renklendirdiler ama siyaseten de rezil oldular. Hele birinin Karadeniz'de, diğerinin İç Anadolu'da sıfırı çekmeleri bu rezilliği daha da katladı.
Ama asıl rezillik o gece CHP Genel Merkez katlarında yaşandı. Seçim sonuçlarının açıklandığı gece iki belediye başkanının CHP Genel Merkezi'ne el koydukları söylendi. CHP'lilerin deyimiyle iki belediye başkanı, genel merkezin 10, 11 ve 12'nci katlarına el koyarak adeta "darbe" yaptılar.
İzleyenler hatırlayacak, o gece CHP Sözcüsü Faik Öztrak bir kez çıkıp açıklama yaptı ama bir daha da görünmedi. Meğer bunun nedeni geceye iki belediye başkanının ve "adamları"nın el koymasıydı.
Bu yüzden gece boyu ne genel başkan yardımcıları ne de parti sözcüsü görüldü. Örgütten sorumlu Oğuz Kaan Salıcı bile ortalarda yoktu. Onlar dışında sadece CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke vardı.
Onun orada olmasının nedeni de İBB Başkanı İmamoğlu'yla yakın ilişkisinin olmasıydı. Gece boyunca da hiç yanlarından ayrılmadığı, hatta Böke'nin Dilek İmamoğlu'nun "çantasını" taşıdığı bile söylendi.
Darbe dedim ya, gerçekten de CHP'lilere göre yapılanlar tam bir darbeydi. İki başkan da ekipleriyle geldikleri için genel başkan yardımcılarının odalarına el koymaları, masaların yerini değiştirmeleri herkesi şaşkına çevirmişti. İmamoğlu'nun İPM ekibi daha çoğunluktaymış.
Gelelim işin en vahim kısmına. İki "darbeci" başkan, geceyi yönetirken, geleceği de ihmal etmemişler. Seçim kazanıldığında kim daha etkin olacak kavgası daha o gece başlamış. Hatta ekrana çıkarken kimin önce konuşacağı meselesi bile tartışma konusu olmuş.
O seçim gecesi hayal kırıklığıyla biterken, kapıya yığılan yerli yabancı 700'ü aşkın gazeteci de kös kös evlerine dönmüş... Meğer sadece 7'li masa ve aydınları değil, küresel güç merkezleri de iktidarın değişeceği hayalini kurmuş.
Acaba AK Parti Genel Merkezi'nin önünde o kadar gazeteci var mıydı?
ÖZKAN GELİYOR, BÖLÜCEK GİDİYOR
Görünen o ki, o gece halkın karşısına çıkan 9'lu masa aktörlerinin yüzünden dökülen umutsuzluk dalga dalga sokağa ve parti içlerine de yansıyacak. Bunun ilk işareti de CHP'de görüldü. Görevden ayrılanlar var ama kavga da bitecek gibi değil. Yeni gelecek olanlardan biri de İmamoğlu'nun siyasi danışmanı ve "O makamın sahibi var" diyen reklamcı-siyaset danışmanı Necati Özkan... Kılıçdaroğlu'nun yeni stratejisini o belirleyecekmiş, "o makam" stratejisine benzer mi dersiniz?
CHP Genel Merkezi'nden gelen son bilgi de şu: Parti içi kavga seçim meçim dinlemeden başlamış durumda. Her kafadan bir ses çıkıyor.
Hedefte konulan ilk isim de CHP'nin sır katı denilen 14'üncü kat sakinlerinden Rasim Bölücek...
FETÖ meselesi nedeniyle Bölücek'e yönelik tepkilerin giderek artacağı ve 14'üncü katı terk etmek zorunda kalacağı söyleniyor.
CHP'DE MUSTAFA SARIGÜL AYRINTISI
Öte yandan, CHP'de bir de Musfafa Sarıgül paniği yaşanıyor. Daha önce CHP'de Genel Başkanlık yarışı veren Mustafa Sarıgül, kendi kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin aksine seçimlere CHP listesinden girdi. Kendi memleketi Erzincan'dan CHP'nin oylarını artırarak vekil seçilmesi CHP Genel Merkezi'ni panikletti.
İMAMOĞLU'DA PUSUDA BEKLİYOR
CHP Genel Başkanlığı için sırada bekleyen bir diğer isim de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu...
Adaylık sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile açıktan yarışan isim olan Ekrem İmamoğlu son ana kadar savaşıp daha sonra Kılıçdaroğlu'na destek açıklamıştı. Bu durum, "İmamoğlu adaylıktan vazgeçti Genel Başkanlık için pusuya yattı" yorumlarını beraberinde getirmişti...
KILIÇDAROĞLU'NUN MASAYA VURA VURA "BURADAYIM" ÇIKIŞI BU SAVAŞ İÇİN MİYDİ?
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezinden masayı tokatlayarak yaptığı paylaşımın da bu savaşa karşı yaptığı bir çıkış olduğu anlaşıldı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Buradayım be buradayım. Sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullanarak çektiği videonun sözünü dinletemediği ve 'çek git' diyenlere karşı olduğu da netleşti.
SEÇİMİ BIRAKIP BAŞKANLIK İÇİN BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Yaşananlar CHP içindeki çekişmeyi bir kez daha gözler önüne sererken "28 Mayıs'ta yapılacak seçime hazırlanmak yerine kendi aralarında yeni bir savaşa hazırlanıyorlar" yorumlarını da beraberinde getirdi
İYİ Parti kaynıyor!— Sabah (@sabah) May 18, 2023
Meral Akşener üç gündür sessiz pic.twitter.com/hEL57hvJAX
AKŞENER 3 GÜNDÜR SESSİZ
14 Mayıs seçimlerinden yenilgiyle çıkan muhalefet hayal kırıklığı yaşarken, İYİ Parti lideri Akşener 3 gündür Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamadı. İYİ Parti cephesi dün sessizliğini bozdu, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklama yaptı. Zorlu, basın toplantısını soru almadan bitirdi.