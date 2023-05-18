Kılıçdaroğlu seçim stratejisini açıkladı! HDP'den Kılıçdaroğlu'na 2. turda destek | Video
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalmasının ardından milliyetçi söylemlere yönelip oy toplama derdine düşerken, HDP, 28 Mayıs seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden destekleme kararı aldı.
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