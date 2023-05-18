CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden depremzede için tahliye kararı

CHP'Lİ BELEDİYEDEN TEPKİ TOPLAYAN KARAR

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim 2020'de kentte meydana gelen depremin ardından Karabağlar'da belediyeye ait konutta ikamet eden depremzede için tahliye kararı çıkarttı. Depremin ardından kentte bir konut dahi yapamayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu kararı tepkilere neden oldu.