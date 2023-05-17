CHP'li belediye, depremzedeleri kapı dışarı etti! "Elim ayağım titriyor" | Video 17.05.2023 | 08:37 CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelerin kaldıkları otelden çıkarılması için tebliğ ettiği kararın görüntüleri ortaya çıktı. Depremzedelerin "Ellerim ayaklarım titriyor" dediği anlar yürekleri dağladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin otelde misafir ettiği depremzedelerin çıkarılması için tebliğ ettiği kararın görüntüleri ortaya çıktı. Görevlinin tebliğ ettiği kararı duyan depremzede ise "Elim ayaklarım titriyor, kapıya konuluyoruz şu anda. Bu kadar çocuk çoluk kapıda mı kalacağız? Bunu da düşündüler mi?" dediği anların görüntüsü yürekleri dağladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 Şubat 2023'te misafir ettiği depremzedeleri 13 Ağustos 2023'e kadar misafir edeceğine yönelik sözleşme süresini seçimden hemen sonra 21 Mayıs 2023'te tahliye kararı vermişti. Gelen tepkiler üzerine bu sürenin uzatıldığı açıklanmıştı.