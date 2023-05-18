Depremzedelerden sonra şehide de hakaret: “Müstahak size şehit olmak”

"MÜSTAHAK SİZE ŞEHİT OLMAK"

Ekşi Sözlük isimli internet sitesinde ise "Şehit cenazesinde CHP çelenginin parçalanması" başlıklı bir konu açıldı. Birçok kişi tepki hakkında yorum yazarken bir kullanıcısı hakarete ve küfre varan bir yorum yazdı. Çelengin parçalanması başlığına yorum yazan kullanıcısı "A…sığırları müstahak size şehit olmak" dedi. Bu ağır küfür ve hakaret sosyal medya platformu Twitter'da tepkiyle karşılandı. Birçok vatandaş Ekşi Sözlük'teki yorumlarda şehitlere hakaret edilmesine tepki gösterdi. Örneğin AK Partili Mücahit Birinci tepkisini şöyle dile getirdi: "Ha Charlie Hebdo ha Ekşi Sözlük... Aynı bataklık..."

ANADOLU İNSANI VE ŞEHİTLERE HAKARETLER!

Ekşi Sözlük'deki başka yorumlarda ise Anadolu insanları ve şehitler tekrar tekrar hedef alındı. Yorumlarda "Umarım çelenk parçalayan arkadaşlar da şehitlik mertebesine ulaşır", "…Cahillerin verdiği tepkidir... AKP'ye oy verin torununuz da terörden şehit olsun", Anadolu çomarı lafı boşuna üretilmemiştir", "Böyle ş.. bir halkımız var işte. Biz de uğraşıyor, ikna etmeye çalışıyoruz, beter olsun.. cahil bedeviler. Bir kuru ekmeğe muhtaç olsunlar" ifadeleri kullanıldı. Bu yazılan hakaret içeriklerine de Twitter'dan tepki yağdı!