Şehit cenazesinde CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Akşener'in çelengine tepki! | Video
Şırnak’ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan’ın Tokat'ın Turhal ilçesindeki cenaze töreninde şehit cenazesine önüne konulan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengini vatandaşlar yere atarak üzerine bastı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gönderdiği çelenk de tepkiler üzerine alandan çıkarıldı.
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