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Giriş Tarihi: 18.5.2023

En genç vekiller AK Parti’de

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
En genç vekiller AK Parti’de
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AK Parti yeni TBMM tablosunda 30 yaş ve altındaki 5 genç milletvekilinin dördüne sahip. Ankara 1. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı gösterilen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları AR-GE ve Eğitim Başkanı Zehranur Aydemir (25) parlamentonun en genç milletvekili olacak.



24 Haziran 2018 Milletvekili Seçimi'nde İstanbul 3. Bölge'den milletvekili çıkardığı Rümeysa Kadak ile parlamentoda en genç milletvekiline sahip olan AK Parti, 28. yasama döneminde de bu özelliğini korumuş oldu.



İstanbul 3. Bölge'den milletvekili seçilen Rümeysa Kadak'ın (27) yanı sıra AK Parti Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Mesut Bozatlı (29) ve İzmir 2. Bölge'den milletvekili seçilen AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da (30) parlamentodaki yerini almış olacak.
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En genç vekiller AK Parti’de
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