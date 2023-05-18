İnce’ye kaset kumpası kuran CHP’li tutuklandı

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesine yol açan montaj kaset ve sahte dekont kumpası soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. İnce hakkında sosyal medyada yayınlanan kendisine ait olduğu iddia edilen görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Yakalanan 14 şüpheli savcıya ifade verdi. M.A.C. serbest bırakılırken, 13 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Hâkimlik, 12 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in paylaştığı görüntüleri Whatsapp grubunda dolaşıma sokan CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru tutuklandı, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde mimar olan Veli Koçak'a ise ev hapsi verildi. Öte yandaN 'Ankara Kuşu' olarak bilinen firari Oktay Yaşar da gözaltına alındı.