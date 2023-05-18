Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal: Oylarımızı Kılıçdaroğlu’na vermeliyiz

14 Mayıs'tan önce hem HDP'den hem de Kandil'den PKK'nın sözde elebaşları Kılıçdaroğlu için açık açık destek istemişti. Diyarbakır'da 51 kişinin katil zanlısı olan Selahattin Demirtaş'ın, bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve cezaevlerinde tutuklu bulunan PKK'lı teröristlerin salınması için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek isteyenler, seçim ikinci tura kalınca destek mesajlarını yenilemeye başladı.