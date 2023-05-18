PKK elebaşı Remzi Kartal: Oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz | Video

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından HDP destekli 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek üzerine destek mesajları geliyor. Bu kez kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal, Kılıçdaroğlu'na açık açık oy çağrısı yaptı. Kartal, “Oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz” dedi.