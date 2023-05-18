Son dakika | İstanbul’da Esnaf Buluşması: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Esnaf Buluşmasında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

(Muhalefet) Onlar sandıktan çıkacak mesajı alamayacak kadar ülkeden ve gerçeklikten kopmuş durumdalar.

Seçimin ikinci turunda rekor bir oyla milletimizin görevi tevdi edeceğine inanıyoruz.

Kimseyle pazarlığımız yok. (Muhalefet) Bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Biz karanlık odalarda terör örgütünün uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz. Biz milletimizden talimat alıyoruz.

Gabar petrolünü çıkardığımızda ondan da halkımız istifade edecek. Kılıçdaroğlu'nun el ele kol kola olduğu o teröristler sebebiyle Gabar'da yıllarca petrol çıkarılamamıştır.

Vergileri düşürerek esnafımıza ve çiftçimize özel sübvansiyonlar yaparak, insanımızı rahatlatacağız."

Ülkemizin araç stokunu yeniledik. En çok da ticara araçlara erişimi kolaylaştırdık. Sadece geçen yıl 146 milyar lira esnafa destek verdik.

Küçük esnafımızın emeklilik için gerekli prim gün sayısını 9 binden 7 bin 200'e indirdik. Biz bazıları gibi sözümüzü havaya söylemiyoruz. Ne söylediysek yapıyoruz.

Bugün de Halkbank vasıtasıyla 1,5 milyon liraya kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz."

Sinsi oyunları bozduğumuz için bize düşmanlar. Ülkenin kaynaklarını Londra'nın tefecilerine akmasına izin verseydik bizden kıymetlisi olmazdı. Ülkenin imkanlarını milletin emrine verdik.

Tekirdağ'da depremzedelerin kaldıkları oteli boşalttılar. Daha düne kadar bedava ev vadediyoerlardı. Şimdi kaybetmenin hırsıyla sağa sola saldırıyorlar.

Depremzede vatandaşlarıma hakaret ederek siyaset olmaz.

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