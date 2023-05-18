Başkan Erdoğan: Depremzedelere hakaretle siyaset olmaz | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması’nda açıklamalarda bulundu. Seçim üzerinden depremzedelere yapılan hakaretlere sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Depremzedelere hakaretle siyaset olmaz. Daha dün bedava ev vaad ediyorlardı. Bugün kapı dışarı ediyorlar" dedi. Muhalefete de sert bir eleştiride bulunan Başkan Erdoğan, "Biz sadece milletimizin emrindeyiz. Biz bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Biz karanlık odalarda terör örgütü uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz. Biz milletimizden talimat alıyoruz" ifadelerini kullandı.