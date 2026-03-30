Motosikletle gelip, işyeri sahibini başından vurup öldürdü | Video 30.03.2026 | 14:42 Adana’da kasklı motosikletli şüpheli cep telefonu bayisine gelerek iş yeri sahibini başından tabanca ile vurarak öldürdü. Şüpheli kaçarak izini kaybettirdi. Ölen kişinin yakınları ise olay yerinde baygınlık geçirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Seyhan içesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir cep telefonu bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli bir şüpheli iş yeri önüne gelip kaskını çıkarmadan içeri girdi. Ardından tezgahta duran iş yeri sahibi Emrah Saltıkalp'i (37) tabanca ile başından vurarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Emrah Saltıkalp yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi duyan Saltıkalp'in yakınları olay yerine akın etti. Bir kadın sinir krizi geçirip gözyaşı döktükten sonra baygınlık geçirdi.



Olay yeri inceleme polisleri, işyerinde çalışma yaptı. Bu sırada vatandaşların iş yerinin camından içeriyi merakla izlemesi dikkat çekti.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.