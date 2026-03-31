Şehir şehir gezip, evlerden hırsızlık yapan 3 kadın önce kameralara sonra polise yakalandı | Video

31.03.2026 | 09:22

Hatay’da yüzlerini gözlük ve şapkayla gizleyerek evlerden hırsızlık yapan suç makinası 3 kadın, polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemesiyle yakalandı. Kadınların ikisinin 28’er suç kaydı, birinin 18 suç kaydı olduğu ve çevre illerde hırsızlık olaylarına karıştıkları öğrenildi.

Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir evde 27 Mart günü saat 12:30 sıralarında hırsızlık yaşandı. Hırsızlık olayı ile olarak Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan detaylı kamera çalışmasında olayın şüphelileri; S.Ç., Ç.Ç. ve N.K. isimli kadınlar oldukları tespit edildi. Polis ekiplerinin detaylı kamera çalışmaları neticesinde; 28 hırsızlık suç kaydı olan S.Ç., 18 hırsızlık kaydı olan Ç.Ç. ve 28 adet hırsızlık kaydı olan N.K. kısa sürede yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında; 1 adet kapı açmada kullanıldığı değerlendirilen aparat, hırsızlık olayının gerçekleştiği gün kullanılan siyah şapka ve 1 çift çorap ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 3 kadın tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yüzlerini şapka ve gözlükle gizleyerek evleri kontrol eden kadın şahısların o anlar kameraya yansıdı. Öte yandan kadınların; Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerini gezerek çeşitli dönemlerde hırsızlık yaptıkları öğrenildi.
Türk doktorlar öncü rol oynuyor! Eksi 40 derecede kanser tedavisi 02:04
Türk doktorlar öncü rol oynuyor! Eksi 40 derecede kanser tedavisi 31.03.2026 | 09:24
Şehir şehir gezip, evlerden hırsızlık yapan 3 kadın önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 00:34
Şehir şehir gezip, evlerden hırsızlık yapan 3 kadın önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 31.03.2026 | 09:22
Mersin’de evleri soyan kadın hırsızlar minibüste polise yakalandı | Video 02:00
Mersin'de evleri soyan kadın hırsızlar minibüste polise yakalandı | Video 31.03.2026 | 09:10
İstanbul’dan öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 15 yaralı | Video 01:59
İstanbul’dan öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 15 yaralı | Video 31.03.2026 | 08:55
Tokat’ta alkollü sürücü araçla takla attı: İki kardeş yaralandı | Video 00:48
Tokat'ta alkollü sürücü araçla takla attı: İki kardeş yaralandı | Video 31.03.2026 | 08:27
16 yaşındaki Tuana Elif Torun’un organları bağışlandı | Video 05:56
16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un organları bağışlandı | Video 31.03.2026 | 08:18
Tokat’ta alkollü sürücü emanet araçla takla attı: 2 yaralı | Video 00:48
Tokat’ta alkollü sürücü emanet araçla takla attı: 2 yaralı | Video 31.03.2026 | 08:01
Tekirdağ’da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:55
Tekirdağ'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 31.03.2026 | 07:57
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik o soruyu açtırabildi mi? Yarışmacı öyle bir karar verdi ki… 03:21
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik o soruyu açtırabildi mi? Yarışmacı öyle bir karar verdi ki… 31.03.2026 | 00:25
Şile’de sağanak su baskınlarına neden oldu 00:20
Şile'de sağanak su baskınlarına neden oldu 30.03.2026 | 22:05
Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına savruldu: 3 yaralı 01:13
Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına savruldu: 3 yaralı 30.03.2026 | 17:34
Kocaeli TEM’de 6 araç birbirine girdi: TIR’da yüklü sular yola saçıldı | Video 02:05
Kocaeli TEM'de 6 araç birbirine girdi: TIR'da yüklü sular yola saçıldı | Video 30.03.2026 | 15:30
Manisa’da selde mahsur kalan 10 kişi AFAD ekipleri tarafından botla kurtarıldı | Video 02:58
Manisa'da selde mahsur kalan 10 kişi AFAD ekipleri tarafından botla kurtarıldı | Video 30.03.2026 | 15:25
Afyonkarahisar’da evinin önünde oynayan çocuğa eşek saldırısı kamerada | Video 00:27
Afyonkarahisar'da evinin önünde oynayan çocuğa eşek saldırısı kamerada | Video 30.03.2026 | 15:16
Isparta’da Alman turistin kullandığı Mercedes karavan Tofaş otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı | Video 01:51
Isparta'da Alman turistin kullandığı Mercedes karavan Tofaş otomobili biçti: 1'i ağır 3 yaralı | Video 30.03.2026 | 15:11
Esenyurt’ta eşine kızıp sokakta silahla ateş ederek gezen şüpheli kamerada | Video 01:21
Esenyurt'ta eşine kızıp sokakta silahla ateş ederek gezen şüpheli kamerada | Video 30.03.2026 | 15:08
Motosikletle gelip, işyeri sahibini başından vurup öldürdü | Video 01:30
Motosikletle gelip, işyeri sahibini başından vurup öldürdü | Video 30.03.2026 | 14:42
İstanbul Şişli’de araca saldıran sürücüye 192 bin 719 lira para cezası kesildi | Video 00:53
İstanbul Şişli'de araca saldıran sürücüye 192 bin 719 lira para cezası kesildi | Video 30.03.2026 | 13:29
Aksaray’da Annesinin sevgilisini bıçaklayan genç ve polise tokat atan annesi adliyede | Video 03:23
Aksaray'da Annesinin sevgilisini bıçaklayan genç ve polise tokat atan annesi adliyede | Video 30.03.2026 | 12:26
İstanbul Eyüpsultan’da servis aracı su dolu kanalda yan yattı | Video 02:40
İstanbul Eyüpsultan’da servis aracı su dolu kanalda yan yattı | Video 30.03.2026 | 12:18

