Şehir şehir gezip, evlerden hırsızlık yapan 3 kadın önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 31.03.2026 | 09:22 Hatay'da yüzlerini gözlük ve şapkayla gizleyerek evlerden hırsızlık yapan suç makinası 3 kadın, polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemesiyle yakalandı. Kadınların ikisinin 28'er suç kaydı, birinin 18 suç kaydı olduğu ve çevre illerde hırsızlık olaylarına karıştıkları öğrenildi.

Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir evde 27 Mart günü saat 12:30 sıralarında hırsızlık yaşandı. Hırsızlık olayı ile olarak Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan detaylı kamera çalışmasında olayın şüphelileri; S.Ç., Ç.Ç. ve N.K. isimli kadınlar oldukları tespit edildi. Polis ekiplerinin detaylı kamera çalışmaları neticesinde; 28 hırsızlık suç kaydı olan S.Ç., 18 hırsızlık kaydı olan Ç.Ç. ve 28 adet hırsızlık kaydı olan N.K. kısa sürede yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında; 1 adet kapı açmada kullanıldığı değerlendirilen aparat, hırsızlık olayının gerçekleştiği gün kullanılan siyah şapka ve 1 çift çorap ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 3 kadın tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yüzlerini şapka ve gözlükle gizleyerek evleri kontrol eden kadın şahısların o anlar kameraya yansıdı. Öte yandan kadınların; Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerini gezerek çeşitli dönemlerde hırsızlık yaptıkları öğrenildi.