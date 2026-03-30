Esenyurt'ta eşine kızıp sokakta silahla ateş ederek gezen şüpheli kamerada | Video 30.03.2026 | 15:08 İstanbul Esenyurt'ta eşi ile kavga eden alkollü adam, sokakta ateş ederek dolaştı. O anlar kameraya yansıdı. Şüpheli, Güven Timleri Yıldırım ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay dün akşam Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre eşi ile evde kavga eden adam, silahını alarak dışarı çıktı. Alkollü olduğu öğrenilen şüpheli, havaya ateş ederek sokaklarda dolaşmaya başladı. Şahsın sokaklarda ateş ederek dolaştığı anlar kameraya yansıdı. Çevrede oturan vatandaşlar yaşananlar üzerine polisi aradı.



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yıldırım Ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden şahsın evini belirleyen ekipler, Volkan Çakmak isimli zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelinin silahının ruhsatsız olduğu belirlendi. Hakkında işlem yapılan şahıs, adliyeye sevk edildi.