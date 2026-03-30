Video Yaşam Afyonkarahisar'da evinin önünde oynayan çocuğa eşek saldırısı kamerada | Video
Afyonkarahisar'da evinin önünde oynayan çocuğa eşek saldırısı kamerada | Video

Afyonkarahisar'da evinin önünde oynayan çocuğa eşek saldırısı kamerada | Video

30.03.2026 | 15:16

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde evinin önünde oynarken eşeğin saldırısı sonucu yaralanan F.D.A. (4), tedaviye alındı. Eşek karantinaya alınırken, olay kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 28 Mart'ta saat 17.00 sıralarında Çay'a bağlı Akkonak köyünde meydana geldi. Evlerinin önünde bisiklete binen F.D.A., komşuya ait olduğu öğrenilen eşeğin saldırısına uğradı. Bir süre eşeğin kovalayıp yere düşürdüğü F.D.A.'yı, bu sırada olay yerinde bulunan ağabeyi A.A. kurtardı. A.A., eşeği kovalayıp uzaklaştırdı. Ailesi tarafından Çay Devlet Hastanesi'ne götürülen F.D.A.'nın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Burada tedaviye alınan F.D.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Komşuya ait eşeğin bir süredir başıboş dolaştığı ve daha önce de birkaç kişiye saldırdığı öne sürülürken, F.D.A.'nın ailesinin olayla ilgili şikayetçi olduğu kaydedildi. Öte yandan olay, kameraya yansıdı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Kök, yakalanan eşeğin köydeki bir ahırda karantinaya alındığını söyledi. Jandarma da olaya ilişkin inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Afyonkarahisar’da evinin önünde oynayan çocuğa eşek saldırısı kamerada | Video 00:27
Afyonkarahisar'da evinin önünde oynayan çocuğa eşek saldırısı kamerada | Video 30.03.2026 | 15:16
BUGÜN

BU HAFTA

BU AY