Manisa'da selde mahsur kalan 10 kişi AFAD ekipleri tarafından botla kurtarıldı | Video 30.03.2026 | 15:25 Manisa’da Gediz Nehri’nin taşması sonucu mahsur kalan 1’i bebek, 1’i çocuk 3’ü kadın toplam 10 kişi AFAD ekipleri tarafından bulundukları yerden botlarla kurtarılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Manisa'da 2 gün boyunca etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Gediz Nehri'nde taşkınlar meydana geldi. Özellikle Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinin nehir yatağında bulunan kırsal bölgelerde yaşanan taşkınlar hayatı olumsuz etkiledi. Nehir çevresindeki bazı tarım arazileri ve yerleşim alanları sular altında kalırken, bölgede bulunan 10 kişilik bir aile yükselen su seviyesi nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile birlikte itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, suyun hızla yükselmesi ve karadan ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle kurtarma çalışmalarını botlarla gerçekleştirdi. Zamanla yarışan ekipler, aralarında 1 bebek, 1 çocuk ve 3 kadının da bulunduğu toplam 10 kişiyi güvenli şekilde bulundukları noktadan tahliye etti.



Kurtarılan aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapıldı. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine aile üyeleri güvenli bölgeye alındı.