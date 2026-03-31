Türk doktorlar öncü rol oynuyor! Eksi 40 derecede kanser tedavisi

31.03.2026 | 09:24

Türk doktorlar ‘bıçaksız cerrahi’ olarak isimlendirilen ‘girişimsel radyoloji’ alanında dünyada öncü rol oynuyor. Cerrahiye uygun olmayan, tedavi şansı bulamayan hastalar, milimetrik yani ‘iğne deliğinden’ yapılan operasyonlarla sağlıklarına kavuşuyor. Öte yandan meme kanserinde eksi 40 derecede yaptıkları ‘dondurma’ yöntemiyle de tümörü yok ediyorlar.