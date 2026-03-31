Mersin'de evleri soyan kadın hırsızlar minibüste polise yakalandı | Video
31.03.2026 | 09:10
Mersin'de evlerden hırsızlık yapan şüpheliler önce güvenlik kameralarına sonra ise peşlerine düşen polise minibüste yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin tanınmamak için kullandıkları güneş gözlükleri ve eşarplar da ele geçirildi.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda kapıları açmak için kullandıkları tornavida ve plastik aparatlar ile tanınmamak için kullandıkları güneş gözlükleri ve eşarplar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada huzur ve güven ortamının korunması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:00
01:59
00:48
05:56
00:48
01:55
03:21
00:20
01:13
02:05
02:58
00:27
01:51
01:21
01:30
00:53
03:23
02:40
00:06
00:47
