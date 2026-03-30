Tekirdağ'da kaçırma ve darp olayıyla ilgili 8 şahıs tutuklandı | Video

Tekirdağ'da kaçırma ve darp olayıyla ilgili 8 şahıs tutuklandı | 30.03.2026 | 11:12 Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşanan kaçırma ve darp olayıyla ilgili gözaltına alınan 8 şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, "hesap kiralama" meselesi nedeniyle şüpheliler, E.S.'yi kaçırarak bir süre alıkoyup ve darp etmişti. Olayın ardından başlatılan çalışmalar kapsamında suça karıştığı tespit edilen 8 kişi yakalanarak adliyeye sevk edilmişti.



E.A., Y.K., B.G., B.T., Ü.İ., E.D., D.K. ve Y.D. isimli şahıslar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.