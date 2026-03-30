İstanbul Eyüpsultan’da servis aracı su dolu kanalda yan yattı | Video 30.03.2026 | 12:18 İstanbul Eyüpsultan’da seyir halinde olan servis aracı, yağışın etkisiyle dolan kanala düştü. Bir kısmı suya gömülen boş servis aracı, çalışmaların ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza sabah saatlerinde Eyüpsultan Habibler Pirinçci Yolunda meydana geldi. Kent genelinde yağmur etkili olurken, sollama yapan boş servis aracı, su dolu kanala düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler, yolu kapatarak trafiği diğer şeritten ilerletti. Ekipler su tahliyesi gerçekleştirirken, bir kısmı suya gömülen servis aracı ise düştüğü kanaldan çıkartıldı.