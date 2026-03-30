Adana'da 3 katlı binada patlama: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 30.03.2026 | 08:34 Adana'da müstakil bir evin 3. katında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sularında Denizli Mahallesi 57188. Sokak'ta bulunan 3 katlı müstakil binanın çatı katında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan İbrahim M. (22) ve Şefik Ü. (37), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şefik Ü. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Patlamanın nedeninin tespiti için geniş çaplı inceleme başlatıldı.