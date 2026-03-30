Trabzon'da motosiklet tutkunu genç hayatını kaybetti | Video 30.03.2026 | 11:10

Kaza geçtiğimiz 28 Mart Cumartesi günü Araklı ilçesi Trabzon Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Selahattin Demir (18), hızla geldiği yolda dönmekte olan kamyoneti görünce çarpmamak için frene bastı. Ani fren nedeniyle motosiklet kaymaya başlayarak kamyonete yandan çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralanan Selahattin Demir, çevredekilerin kazayı görmesinin ardından olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İki gündür yaşam savaşı veren genç sürücü bugün hayatını kaybederken, Sürmene ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Yaşanan acı olay, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.