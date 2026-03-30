Hatay'da AVM'de çocuğunun yanında hırsızlık yapan kadın kamerada | Video 30.03.2026 | 10:11 Hatay'da bir alışveriş merkezinde bulunan 2 mağazadan çocuğunun yanında hırsızlık yapan kadının o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın çaldığı; güneş gözlüğü, kolye, küpe, parfüm, cüzdan ve bileklikle birlikte yakalandı.

Olay, İskenderun ilçesi kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. Alışveriş merkezine çocuğuyla gelen S.S. isimli kadın, 2 mağazadan hırsızlık yaptı. İş yeri çalışanlarının güvenlik kameralarını izlemesiyle ortaya çıkan hırsızlık üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri kadını çaldığı; güneş gözlüğü, kolye, küpe, parfüm, cüzdan, bileklik ve ürünlerin alarmlarını kesmek için kullandığı kerpetenle birlikte yakaladı. Kadın, 29 Mart günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadının bir mağazada çaldığı ürünleri çantasına koyduğu anlarsa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.