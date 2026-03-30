Video Yaşam Son dakika... İstanbul Başakşehir'de polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza; 1 polis şehit oldu, 16 yaralı | Video
Son dakika... İstanbul Başakşehir'de polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza; 1 polis şehit oldu, 16 yaralı | Video

Son dakika... İstanbul Başakşehir'de polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza; 1 polis şehit oldu, 16 yaralı | Video

30.03.2026 | 10:00

İstanbul Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde polisleri taşıyan servis aracının da aralarında olduğu zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 1 polis memuru şehit olurken, 16 polis memuru yaralandı. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

İstanbul Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde polisleri taşıyan servis aracının da aralarında olduğu zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 1 polis memuru şehit olurken, 16 polis memuru yaralandı. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "30.03.2026 Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmıştır. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurumuz şehit olmuş, 1'i ağır 16 polis memurumuz ise yaralanmıştır. Yaralı polis memurlarımız çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

Son dakika... İstanbul Başakşehir’de polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza; 1 polis şehit oldu, 16 yaralı | Video 00:24
Son dakika... İstanbul Başakşehir'de polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza; 1 polis şehit oldu, 16 yaralı | Video 30.03.2026 | 10:00
