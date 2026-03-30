Kayseri'de cezaevinden izinli çıkan hükümlü iki saat içerisinde 2 kez alkollü yakalandı | Video

30.03.2026 | 07:17

Kayseri’nin Talas ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlü iki saat içerisinde 2 kez alkollü yakalandı. Üst üste alkollü yakalanan şahsa 275 bin TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 2 yıl 6 ay süreyle el konuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler plakası öğrenilemeyen U.E. yönetimindeki aracı durdurdu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen U.E.'nin alkollü olduğu belirlendi. Şahsa 'alkollü araç kullanmak' suçundan 25 bin TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Öte yandan, yine Talas ilçesine bağlı Han Mahallesi Erhan Caddesi üzerinde polis ekiplerin şüphesi üzerine 38 HD 678 plakalı otomobil durduruldu. Kontrollerde sürücünün iki saat önce 'alkollü araç kullanmak' suçundan işlem yapılan U.E. olduğu belirlendi. Trafik ekipleri tarafından yapılan incelemelerde alkollü olduğu anlaşılan U.E.'ye ikinci kez 'alkollü araç kullanmak' suçundan 50 bin TL, 'sürücü belgesine el konulduğu halde araç kullanmak' suçundan 200 bin TL olmak üzere toplamda 250 bin TL para cezası yazılarak, ehliyetine 2 yıl daha el konuldu.


İki kez alkollü yakalanan U.E.'ye toplamda 275 bin TL idari para cezası uygulanarak, ehliyetine 2 yıl 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca U.E. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Batman’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı 00:33
Batman’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı 30.03.2026 | 00:07
Otomobil markete böyle daldı: 2 yaralı 00:38
Otomobil markete böyle daldı: 2 yaralı 29.03.2026 | 21:37
Kümese giren kurt, kazı alıp böyle kaçtı 00:26
Kümese giren kurt, kazı alıp böyle kaçtı 29.03.2026 | 18:09
Tatvan’da sahte altın operasyonu: 3 şüpheli gözaltında | Video 01:29
Tatvan'da sahte altın operasyonu: 3 şüpheli gözaltında | Video 29.03.2026 | 17:17
Siirt’te 9 kilo 700 gram esrar ele geçirildi | Video 00:47
Siirt’te 9 kilo 700 gram esrar ele geçirildi | Video 29.03.2026 | 17:02
Mardin’de kuyumcudan 60 bin liralık yüzüğü alıp kaçan şüpheli kamerada | Video 01:36
Mardin'de kuyumcudan 60 bin liralık yüzüğü alıp kaçan şüpheli kamerada | Video 29.03.2026 | 16:40
İstanbul Silivri’de direksiyon sınavında kalan sürücü adayı, babası ile birlikte dehşet saçtı | Video 00:28
İstanbul Silivri'de direksiyon sınavında kalan sürücü adayı, babası ile birlikte dehşet saçtı | Video 29.03.2026 | 16:24
Estetik yok, işlem yok! Nurgül Yeşilçay genç görünüm formülünü açıkladı: Her akşam yapıyorum 00:18
Estetik yok, işlem yok! Nurgül Yeşilçay genç görünüm formülünü açıkladı: "Her akşam yapıyorum" 29.03.2026 | 15:05
İstanbul Arnavutköy’de korkutan fabrika yangını | Video 02:50
İstanbul Arnavutköy’de korkutan fabrika yangını | Video 29.03.2026 | 14:09
Diyarbakır’da kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı 00:42
Diyarbakır’da kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı 29.03.2026 | 13:47
Konya’da çatıdaki güneş enerjisi panellerini çalan 2 kişi yakalandı 01:57
Konya'da çatıdaki güneş enerjisi panellerini çalan 2 kişi yakalandı 29.03.2026 | 13:46
İdo Tatlıses söyledi, eşi Yasemin Şefkatli mest oldu: Bizi böyle alıştırıp bırakma! | Video 00:54
İdo Tatlıses söyledi, eşi Yasemin Şefkatli mest oldu: "Bizi böyle alıştırıp bırakma!" | Video 29.03.2026 | 13:42
Tekirdağ’da alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı | Video 00:33
Tekirdağ'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı | Video 29.03.2026 | 13:14
Yağmur Yüksel’den ezber bozan paylaşım! Görenler gözlerine inanamadı: Meğer o konuda da ustaymış... 00:16
Yağmur Yüksel'den ezber bozan paylaşım! Görenler gözlerine inanamadı: Meğer o konuda da ustaymış... 29.03.2026 | 12:01
İzmir’de sinir krizi geçiren manav ortalığı birbirine kattı | Video 01:12
İzmir'de sinir krizi geçiren manav ortalığı birbirine kattı | Video 29.03.2026 | 11:55
Sürekli bozulan scootera sinirlendi, öfkesini taşla parçalayarak çıkardı | Video 00:47
Sürekli bozulan scootera sinirlendi, öfkesini taşla parçalayarak çıkardı | Video 29.03.2026 | 11:51
Cep telefonu bomba gibi patlayıp alev aldı | Video 02:23
Cep telefonu bomba gibi patlayıp alev aldı | Video 29.03.2026 | 11:49
İstanbul Beyoğlu’nda uyuyakalan kişinin cep telefonunu çalan şüpheli kamerada | Video 00:51
İstanbul Beyoğlu’nda uyuyakalan kişinin cep telefonunu çalan şüpheli kamerada | Video 29.03.2026 | 11:37
İstanbul Şişli’de dönerciye silahlı saldırı kamerada| Video 01:36
İstanbul Şişli'de dönerciye silahlı saldırı kamerada| Video 29.03.2026 | 11:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY