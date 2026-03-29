Sürekli bozulan scootera sinirlendi, öfkesini taşla parçalayarak çıkardı | Video 29.03.2026 | 11:51 Antalya'da bir vatandaş sürekli bozulan elektrikli scootera sinirlenince hıncını eline geçirdiği taşla scooterı parçalayarak çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Perge Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde elektrikli scooter ile seyir halindeki bir vatandaş scooterı arızalanınca önce sorunu çözmek için bir süre uğraştı. Ancak sürekli arızalandığı öğrenilen scooterı tekrar çalıştıramayan vatandaş sinirlenince eline geçirdiği bir taş parçası ile scooterı parçalamaya başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında şahsın scooterı taşla parçaladığı o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.