Mardin'de kuyumcudan 60 bin liralık yüzüğü alıp kaçan şüpheli kamerada | Video

29.03.2026 | 16:40

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kuyumcuya müşteri gibi giren kişi, 60 bin lira değerindeki altın yüzüğü fotoğraf çekme bahanesiyle alıp kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, 26 Mart'ta Nusaybin ilçesi Yenituran Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İş yerine gelen şüpheli, altın yüzük almak istediğini söyleyerek iş yeri sahibi Süleyman Can'dan yüzüğü kutuya koymasını istedi. Şüpheli, fotoğraf çekme bahanesiyle eline aldığı yüzükle bir anda kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin iş yerine girip bir süre inceleme yaptığı ardından vitrindeki yüzüğü kutuya koydurduğu ve fotoğraf çekme bahanesiyle alarak hızla uzaklaştığı görüldü. İş yeri sahibi Can'ın ise şüphelinin arkasından çıkarak nereye gittiğini tespit etmeye çalıştığı anlar yer aldı. Olayın ardından Süleyman Can, güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte emniyete giderek şikayetçi oldu.

İstanbul Silivri’de direksiyon sınavında kalan sürücü adayı, babası ile bitlikte dehşet saçtı | Video 00:28
İstanbul Silivri'de direksiyon sınavında kalan sürücü adayı, babası ile bitlikte dehşet saçtı | Video 29.03.2026 | 16:24
Estetik yok, işlem yok! Nurgül Yeşilçay genç görünüm formülünü açıkladı: Her akşam yapıyorum 00:18
Estetik yok, işlem yok! Nurgül Yeşilçay genç görünüm formülünü açıkladı: "Her akşam yapıyorum" 29.03.2026 | 15:05
İstanbul Arnavutköy’de korkutan fabrika yangını | Video 02:50
İstanbul Arnavutköy’de korkutan fabrika yangını | Video 29.03.2026 | 14:09
Diyarbakır’da kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı 00:42
Diyarbakır’da kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı 29.03.2026 | 13:47
Konya’da çatıdaki güneş enerjisi panellerini çalan 2 kişi yakalandı 01:57
Konya'da çatıdaki güneş enerjisi panellerini çalan 2 kişi yakalandı 29.03.2026 | 13:46
İdo Tatlıses söyledi, eşi Yasemin Şefkatli mest oldu: Bizi böyle alıştırıp bırakma! | Video 00:54
İdo Tatlıses söyledi, eşi Yasemin Şefkatli mest oldu: "Bizi böyle alıştırıp bırakma!" | Video 29.03.2026 | 13:42
Tekirdağ’da alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı | Video 00:33
Tekirdağ'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı | Video 29.03.2026 | 13:14
Yağmur Yüksel’den ezber bozan paylaşım! Görenler gözlerine inanamadı: Meğer o konuda da ustaymış... 00:16
Yağmur Yüksel'den ezber bozan paylaşım! Görenler gözlerine inanamadı: Meğer o konuda da ustaymış... 29.03.2026 | 12:01
İzmir’de sinir krizi geçiren manav ortalığı birbirine kattı | Video 01:12
İzmir'de sinir krizi geçiren manav ortalığı birbirine kattı | Video 29.03.2026 | 11:55
Sürekli bozulan scootera sinirlendi, öfkesini taşla parçalayarak çıkardı | Video 00:47
Sürekli bozulan scootera sinirlendi, öfkesini taşla parçalayarak çıkardı | Video 29.03.2026 | 11:51
Cep telefonu bomba gibi patlayıp alev aldı | Video 02:23
Cep telefonu bomba gibi patlayıp alev aldı | Video 29.03.2026 | 11:49
İstanbul Beyoğlu’nda uyuyakalan kişinin cep telefonunu çalan şüpheli kamerada | Video 00:51
İstanbul Beyoğlu’nda uyuyakalan kişinin cep telefonunu çalan şüpheli kamerada | Video 29.03.2026 | 11:37
İstanbul Şişli’de dönerciye silahlı saldırı kamerada| Video 01:36
İstanbul Şişli'de dönerciye silahlı saldırı kamerada| Video 29.03.2026 | 11:18
İstanbul Maltepe’de motosikletin çarptığı bebek arabasındaki Arya hayatını kaybetti | Video 01:01
İstanbul Maltepe'de motosikletin çarptığı bebek arabasındaki Arya hayatını kaybetti | Video 29.03.2026 | 10:55
Adana’da kaçakçılara baskın anı kamerada | Video 01:08
Adana'da kaçakçılara baskın anı kamerada | Video 29.03.2026 | 10:53
Adana’da alkollü sürücüden ’Avukatım’ açıklaması | Video 03:10
Adana'da alkollü sürücüden 'Avukatım' açıklaması | Video 29.03.2026 | 09:53
Bursa’da halı sahadaki tekme tokat kavga kamerada | Video 00:31
Bursa'da halı sahadaki tekme tokat kavga kamerada | Video 29.03.2026 | 09:50
Hatay’da yorgun düşen Ebabil kuşlarına polisten yürek ısıtan şefkat | Video 01:22
Hatay'da yorgun düşen Ebabil kuşlarına polisten yürek ısıtan şefkat | Video 29.03.2026 | 09:49
Gizem Karaca’nın annelik paylaşımına Neslihan Atagül’den destek! Hepimiz böyleyiz Gizemciğim... 00:34
Gizem Karaca'nın "annelik" paylaşımına Neslihan Atagül'den destek! "Hepimiz böyleyiz Gizemciğim..." 29.03.2026 | 09:44

