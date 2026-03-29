Bursa'da halı sahadaki tekme tokat kavga kamerada | Video 29.03.2026 | 09:50

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde bulunan halısahada meydana geldi. İki takım arasında başlayan halısaha maçında iki oyuncu arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce, taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgayı takım arkadaşları güçlükle ayırdı. Stres atmak için çıktıları futbol sahasını, boks ringine çevren gençlerin o anlar kameraya yansıdı.