Siirt'te 9 kilo 700 gram esrar ele geçirildi | Video 29.03.2026 | 17:02 Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ile Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Baykan ilçesindeki Şehit Bünyamin Torgut Polis Uygulama Noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş halde toplam 9 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi.Operasyon kapsamında D.K., S.G., A.B. ve R.K. isimli 4 şüpheli, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.