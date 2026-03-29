Video Yaşam İstanbul Arnavutköy’de korkutan fabrika yangını | Video
29.03.2026 | 14:09

İstanbul Arnavutköy’de çelik tel üretimi yapan 4 katlı fabrikanın bahçesindeki depoda meydana gelen yangın binanın dış cephesine sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken olayda yaralanan olmadı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Arnavutköy İlçesi Ömerli Mahallesi Ülfet Sokak'ta bulunan çelik tel üretimi yapıldığı öğrenilen 4 katlı fabrikanın dış bölümünde bulunan depo alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçe bölümünde bulunan depo içerisindeki havalandırma motorunun aşırı ısınması sonucu meydana gelen yangın, fabrikanın dış cephesine sirayet etti. Alevli yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dış cepheye sıçrayan yangına kısa sürede müdahale ederken olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Kısa sürede söndürülen yangının kesin çıkış nedeninin ise yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. Yangın sonrası fabrikanın dış cephesinde maddi hasar meydana geldi.
