Adana'da alkollü sürücüden 'Avukatım' açıklaması | Video 29.03.2026 | 09:53 Adana'da trafik polislerinin yaptığı alkol denetiminde yasal promilin üstünde alkollü çıkan ve ehliyeti iptal edilen kadın aday sürücü, "Beni çekmeyin, avukatım" diyerek kendini savundu. Denetimlerde 48 sürücüye toplam 674 bin 431 lira idari para cezası kesildi.

Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında alkol denetimi gerçekleştirdi. Trafik polisleri cadde üzerinde seyir halindeki araçları durdurup önce ehliyet kontrolü, ardından da alkolmetre ile alkol kontrolü yaptı.



Aday sürücü cezadan kaçamadı

Denetim sırasında bir kadın aday sürücü ise alkometreyi üfledikten sonra aday sürücüler için belirlenen 0,20 promil yasal alkol sınırının üstünde çıktı. Ehliyeti iptal edilen kadın, "Beni çekmeyin, avukatım" diyerek kendini savundu.



Öte yandan, plakasız trafiğe çıkan ve denetime takılıp ceza yiyen bir sürücü ise plakasını yeni çıkarttığını, taktırmak için fırsatı olmadığını söyledi.

Gerçekleştirilen uygulamada 214 sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 5 sürücünün alkollü araç kullandığı belirlenirken 4 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 39 sürücüye ise çeşitli trafik ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. Toplam 48 sürücüye 674 bin 431 lira idari para cezası kesildi.