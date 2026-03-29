Adana'da alkollü sürücüden 'Avukatım' açıklaması | Video

29.03.2026 | 09:53

Adana'da trafik polislerinin yaptığı alkol denetiminde yasal promilin üstünde alkollü çıkan ve ehliyeti iptal edilen kadın aday sürücü, "Beni çekmeyin, avukatım" diyerek kendini savundu. Denetimlerde 48 sürücüye toplam 674 bin 431 lira idari para cezası kesildi.

Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında alkol denetimi gerçekleştirdi. Trafik polisleri cadde üzerinde seyir halindeki araçları durdurup önce ehliyet kontrolü, ardından da alkolmetre ile alkol kontrolü yaptı.


Aday sürücü cezadan kaçamadı
Denetim sırasında bir kadın aday sürücü ise alkometreyi üfledikten sonra aday sürücüler için belirlenen 0,20 promil yasal alkol sınırının üstünde çıktı. Ehliyeti iptal edilen kadın, "Beni çekmeyin, avukatım" diyerek kendini savundu.


Öte yandan, plakasız trafiğe çıkan ve denetime takılıp ceza yiyen bir sürücü ise plakasını yeni çıkarttığını, taktırmak için fırsatı olmadığını söyledi.
Gerçekleştirilen uygulamada 214 sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 5 sürücünün alkollü araç kullandığı belirlenirken 4 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 39 sürücüye ise çeşitli trafik ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. Toplam 48 sürücüye 674 bin 431 lira idari para cezası kesildi.

Adana’da alkollü sürücüden ’Avukatım’ açıklaması | Video 03:10
Adana'da alkollü sürücüden 'Avukatım' açıklaması | Video 29.03.2026 | 09:53
Bursa’da halı sahadaki tekme tokat kavga kamerada | Video 00:31
Bursa'da halı sahadaki tekme tokat kavga kamerada | Video 29.03.2026 | 09:50
Hatay’da yorgun düşen Ebabil kuşlarına polisten yürek ısıtan şefkat | Video 01:22
Hatay'da yorgun düşen Ebabil kuşlarına polisten yürek ısıtan şefkat | Video 29.03.2026 | 09:49
Gizem Karaca’nın annelik paylaşımına Neslihan Atagül’den destek! Hepimiz böyleyiz Gizemciğim... 00:34
Gizem Karaca'nın "annelik" paylaşımına Neslihan Atagül'den destek! "Hepimiz böyleyiz Gizemciğim..." 29.03.2026 | 09:44
Bursa’da zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 00:55
Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 29.03.2026 | 08:21
Kadıköy’de kural tanımayana geçit yok: Trafikte ihlale anında müdahale | Video 02:45
Kadıköy’de kural tanımayana geçit yok: Trafikte ihlale anında müdahale | Video 29.03.2026 | 08:20
SON DAKİKA: Şişli’de metrobüste yangın | Video 00:16
SON DAKİKA: Şişli'de metrobüste yangın | Video 28.03.2026 | 15:51
Samsun’da ilginç evlilik teklifi: Genç adam arkadaşlarından meydan dayağı yedi! | Video 01:10
Samsun'da ilginç evlilik teklifi: Genç adam arkadaşlarından meydan dayağı yedi! | Video 28.03.2026 | 15:09
Bağcılar’da 4 katlı binanın çatısı çöktü: 2 araç hasar aldı! | Video 00:41
Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı çöktü: 2 araç hasar aldı! | Video 28.03.2026 | 13:41
SON DAKİKA: Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki otomobillere çarptı! Kaza anı kamerada | Video 00:41
SON DAKİKA: Ümraniye'de İETT otobüsü park halindeki otomobillere çarptı! Kaza anı kamerada | Video 28.03.2026 | 13:19
Antalya’da kontrolden çıkan otomobil ırmağa uçtu | Video 02:27
Antalya'da kontrolden çıkan otomobil ırmağa uçtu | Video 28.03.2026 | 12:09
Kahvehaneyi, kumarhaneye çeviren 42 şahsa 487 bin TL ceza | Video 00:56
Kahvehaneyi, kumarhaneye çeviren 42 şahsa 487 bin TL ceza | Video 28.03.2026 | 11:44
6 yıldır firari olarak aranan FETÖ üyesi eski polis Silivri’de yakalandı | Video 00:33
6 yıldır firari olarak aranan FETÖ üyesi eski polis Silivri'de yakalandı | Video 28.03.2026 | 11:04
Makas atan gençten akıllara durgunluk getiren savunma: Kanımız kaynıyor, böyle şeyler olabilir | Video 01:31
Makas atan gençten akıllara durgunluk getiren savunma: "Kanımız kaynıyor, böyle şeyler olabilir" | Video 28.03.2026 | 10:53
Otobüste şoke eden kavga: Şoförün kolunu ısırdı! | Video 00:29
Otobüste şoke eden kavga: Şoförün kolunu ısırdı! | Video 28.03.2026 | 10:54
Sürücü aniden şerit değiştirince motosikletler böyle çarpıştı | Video 00:27
Sürücü aniden şerit değiştirince motosikletler böyle çarpıştı | Video 28.03.2026 | 10:15
Yalova’da bataklıkta mahsur kalan vatandaş ve büyükbaş hayvanı kurtarıldı | Video 00:30
Yalova’da bataklıkta mahsur kalan vatandaş ve büyükbaş hayvanı kurtarıldı | Video 28.03.2026 | 10:06
Ataşehir’de zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi: 3 yaralı! | Video 02:57
Ataşehir'de zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi: 3 yaralı! | Video 28.03.2026 | 09:09
Antalya’da cezaevi nakil araçları kaza yaptı: 33 yaralı! | Video 03:12
Antalya'da cezaevi nakil araçları kaza yaptı: 33 yaralı! | Video 28.03.2026 | 09:07
Sanal medyada tanıştıkları kişileri silahla tehdit edip para alan 15 şüpheli tutuklandı | Video 02:24
Sanal medyada tanıştıkları kişileri silahla tehdit edip para alan 15 şüpheli tutuklandı | Video 28.03.2026 | 09:06

