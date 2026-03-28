Antalya'da kontrolden çıkan otomobil ırmağa uçtu | Video
28.03.2026 | 12:09
Antalya’nın Serik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ırmağa uçtu. Suya gömülen otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.
Kıyıya yüzerek ulaşan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Çevredeki balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, suya gömülen aracın çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
02:27
00:56
