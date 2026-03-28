Yalova'da bataklıkta mahsur kalan vatandaş ve büyükbaş hayvanı kurtarıldı | Video 28.03.2026 | 10:06 Yalova'da bataklık alanda mahsur kalan vatandaş ve büyükbaş hayvanı ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine, Paşakent Mahallesi'nde bataklık alanda bir vatandaş ile bir büyükbaş hayvanın mahsur kaldığı bilgisi alındı. Olay yerine Afad tarafından 2 arazi aracı, 1 adet 8x8 amfibi paletli araç ve 5 personel sevk edildi.Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda, mahsur kalan vatandaş ve büyükbaş hayvan bulundukları alandan güvenli şekilde çıkarıldı.