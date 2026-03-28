Sürücü aniden şerit değiştirince motosikletler böyle çarpıştı | Video 28.03.2026 | 10:15 Bursa'da seyir halindeki motosiklet sürücüsünün aniden ve kontrolsüz şekilde şerit değiştirmesi sonucu kaza kaçınılmaz oldu. Kaza anı ise kask kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsü bir anda şerit değiştirince aynı yönde seyreden başka bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kısa süreli panik yaşanırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, kazaya karışan sürücülerin sağlık durumunu kontrol etti. Kazayı her iki sürücünün de yara almadan atlattı.Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.