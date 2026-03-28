SON DAKİKA: Ümraniye'de İETT otobüsü park halindeki otomobillere çarptı! Kaza anı kamerada | Video 28.03.2026 | 13:19 Son dakika haberi: Ümraniye'de şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü park halindeki iki otomobile çarptı. Kaza çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 06:45 sıralarında İnkılap Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otobüs şoförü seyir halinde olduğu İETT otobüsüyle sağa dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki otomobile çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.