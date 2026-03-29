Adana'da kaçakçılara baskın anı kamerada | Video

29.03.2026 | 10:53

Adana’da kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda, şüphelilerin, kaçak makaronları sandıkların içine yerleştirip daha sonra sandıkları monte ederek sevkiyat yaptığı tespit edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında merkez Seyhan ilçesinde bir sandık deposuna operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramalarda, kaçak makaronların sandıkların içerisine gizlendiği ve dışarıdan fark edilmemesi için sandıkların sonradan monte edildiği belirlendi.


Ekipler tarafından yapılan detaylı aramada piyasa değeri 8 milyon 750 bin TL olan 12 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.A. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY