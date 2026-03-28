Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı çöktü: 2 araç hasar aldı! | Video

Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı çöktü: 2 araç hasar aldı!

28.03.2026 | 13:41

Bağcılar'da 4 katlı bir binanın çatısının bir kısmı çöktü. Düşen parçalar park halindeki 2 araca hasar verdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler binayı boşaltırken, güvenlik şeridi çekerek sokağı kapattı.