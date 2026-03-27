Eski eşini çocuklarının gözü önünde silahla vurdu, yetmedi üzerine otomobil sürdü! | Video

27.03.2026 | 16:01

Adana'da Ali K. (34), 3 yıl önce boşandığı Dilan Öztürk'ü (33), 2 çocuğunu okula götürmek için apartmandan çıktığı sırada önünü kesip, tabancayla bacaklarından vurdu. Otomobilini eski eşinin üzerine süren Ali K., çevredekilerin müdahalesiyle kaçtı. Hastanede tedavisi süren Öztürk, “Orada 2 çocuk ve bir anne katliamı yaşanabilirdi. Herkes sesimi duysun, ölmekten çok korkuyorum. Çocuklarımı bırakabileceğim kimsem yok. Bu yüzden en ağır cezayı almasını istiyorum” dedi. Polise teslim olan Ali K.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir hastanede biyolog olarak çalışan Dilan Öztürk, psikolojik ve fiziksel şiddetine uğradığı öne sürülen iş insanı Ali K.'den 3 yıl önce boşandı. Öztürk, o günden bu yana tehditlerine maruz kaldığı eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. Tehditlerin son bulmasıyla bu kararı uzatmayan Öztürk, olay günü çocukları A.K. (5) ile Ş.K.'yi (7) okula götürmek için hazırlandı. Sabah saatlerinde eski eşini arayan Ali K., çocuklarıyla görüşmek istediğini söyleyip, telefonda konuştu. Daha sonra Öztürk, çocuklarıyla birlikte apartmandan çıktığı sırada Ali K. ile karşılaştı. Eski eşinin önünü kesen Ali K., belinden çıkardığı tabancayla Öztürk'ü bacaklarından vurdu. Otomobilini eski eşinin üzerine sürdüğü öne sürülen Ali K., çevredekilerin müdahalesiyle kaçtı.

Komşularının ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Dilan Öztürk, ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Dilan Öztürk, daha sonra servise çıkarıldı. Yaşadıklarını anlatan Öztürk, "Ayrıyken beni ölümle tehdit edip, 'Kanını içsem doymam' demişti. Eylül ayında hakkında uzaklaştırma kararı çıkardım. Sicilini kirletmekten korkan bir insan olduğu için devamını getirmedi. Bundan 2 yıl önce de çocuklarımın gözü önünde bana kafa atıp bayılttı. Yani çocuklarımın yaşadığı ilk sahne olmadı bu. Dün beni arayıp, iş arkadaşım olan komşumu sordu. Bana çocukları onlara bırakmamı söyledi. Nerede olduğunu sorunca, 'Cehennemdeyim. Merak etme Ankara'dayım' dedi. Sonrasında okula gideceğimizi söyleyip, telefonu kapattım" dedi.

Apartmandan çıktıktan sonra eski eşiyle karşılaştığını belirten Öztürk, "Benden önce karşı komşumun kızı çıkmış ve onu ben zannedip, önünü kesmiş. Ben olmadığımı anlayınca bırakmış. Akabinde binadan çocuklarımla birlikte ben çıktım. Otoparka döneceğim sırada 'Selam' diyerek karşıma çıktı. Bana, 'Şimdi seni öldüreceğim' deyip, elini montunun cebine soktu. Silah çıkaracağını anlayınca çocukları duvar kenarına itip, 'Yapma' dedim. İtmeye çalışırken tetiğe bastı ve bacaklarımdan vurdu. Komşularım araya girmek istedi, bu kez silahı onlara doğrultup ateş etti. Onlar olmasaydı silahı başıma doğrultacaktı. Çocuklarıma da ateş edebilirdi, her şeyi yapabilirdi" dedi.

'İNSANLAR ÖNÜMÜZDE PERDE OLUNCA KAÇTI'

Eski eşinin, kaçmak için yola doğru park ettiği otomobiline binip, aracı üzerine sürdüğünü kaydeden Öztürk, "Beni ezmeye çalıştı ancak insanlar beni sürükleyerek duvar kenarına çekti. İnsanlar önümüzde perde olunca, kaçtı. Orada 2 çocuk ve bir anne katliamı yaşanabilirdi. Herkes sesimi duysun, ölmekten çok korkuyorum. Çocuklarımı bırakabileceğim kimsem yok. Bu yüzden en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan Ali K., Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Şüphelinin, emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

