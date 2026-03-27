Oltu’da korkutan yangın: Arı kovanları yandı | Video
27.03.2026 | 15:41
Oltu ilçesinde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında arı kovanları ve tarımsal ekipmanlar yanarak kül oldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiyesi ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını önledi.
Yangında tarımsal zararın yaklaşık 1 milyon lira, diğer maddi kaybın ise 1 milyon 5 bin lira civarında toplamda 2 buçuk milyon lira olduğu öğrenildi.
Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yangında zarar gören arılar ve tarımsal unsurlara ilişkin hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, itfaiye ekiplerinin de bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Oltu’da korkutan yangın: Arı kovanları yandı | Video 27.03.2026 | 15:41
Uşak'ta mazot yüklü tanker alev alev yandı: 1 ölü | Video 27.03.2026 | 14:40
Hande Erçel, Adli Tıp Kurumu'nda test verdi | Video 27.03.2026 | 14:19
Üç kişinin öldüğü bar saldırısının dehşet anları kamerada | Video 27.03.2026 | 14:14
Akrobatik sürüş pahalıya patladı: 128 bin TL ceza yedi | Video 27.03.2026 | 14:05
Adana'da torbacılara şafak operasyonu: 15 gözaltı | Video 27.03.2026 | 10:18
MİT ve emniyetten PKK’lı provokatörlere operasyon: 26 gözaltı | Video 27.03.2026 | 08:25
Eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı | Video 27.03.2026 | 08:21
Lüleburgaz'da ticari araç park halindeki otomobillere çarptı 26.03.2026 | 22:45
