Oltu’da korkutan yangın: Arı kovanları yandı | Video

Oltu'da korkutan yangın: Arı kovanları yandı

27.03.2026 | 15:41

Oltu ilçesinde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında arı kovanları ve tarımsal ekipmanlar yanarak kül oldu.

Kurupınar mevkisinde Cemal Yalçın'a ait bahçede öğle saatlerinde çıkan yangında, 15 arı kovanı ile birlikte yaklaşık 200 metrekarelik arı evi, arı malzemeleri, bir planya makinesi, bal süzme makinası, iki buzdolabı ve sulama borularının yanı sıra yanarak kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiyesi ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını önledi.

Yangında tarımsal zararın yaklaşık 1 milyon lira, diğer maddi kaybın ise 1 milyon 5 bin lira civarında toplamda 2 buçuk milyon lira olduğu öğrenildi.
Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yangında zarar gören arılar ve tarımsal unsurlara ilişkin hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, itfaiye ekiplerinin de bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
