Akrobatik sürüş pahalıya patladı: 128 bin TL ceza yedi | Video 27.03.2026 | 14:05 Osmaniye'de akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne 128 bin 500 TL ceza kesildi, motosiklet 60 gün trafikten men edildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Güney Çevre Yolu üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsü tespit edildi. Hem kendi can güvenliğini hem de diğer sürücülerin hayatını riske atan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 128 bin 500 TL trafik idari para cezası uygulandı.Denetimler sonucunda sürücünün kullandığı motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edilirken, şahıs hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.